Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό»

O Zέλικο Ομπράντοβιτς συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Είναι ο άνθρωπος που έχει οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους και δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος μετά την πρόσθεση του έβδομου αστεριού. Ο λόγος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος συνεχάρη τους «πράσινους» για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

«Στο Final 4 συμμετείχαν τρεις ομάδες στις οποίες έχω υπάρξει προπονητής. Η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός. Ξέρετε την σχέση που έχω με αυτές τις ομάδες. Ήταν ένα ενδιαφέρον Final 4. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό», είπε ο «Ζοτς», που έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης τόσο με τη Φενέρ, όσο και με τη Ρεάλ.



Σημειώνεται πως ο τίτλος που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο ήταν ο πρώτος που πήρε σε διεθνές επίπεδο στην μετα-Ομπράντοβιτς εποχή, αλλά και ο πρώτος με προπονητή που δεν είναι από την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία (το πρώτο Ευρωπαϊκό, το 1996, ήταν με προπονητή τον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς).
