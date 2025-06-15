ΠΑΟΚ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τηλεοπτική στέγη στο OPEN τη νέα σεζόν

Από το OPEN είναι πολύ πιθανό να μεταδίδονται οι εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2025/26.

Μετά τη λήξη του τηλεοπτικού συμβολαίου με τη Nova, οι Θεσσαλονικείς δεν βρήκαν στην αγορά-τουλάχιστον ως τώρα-τις προσφορές που ήθελαν.

Έτσι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έχει δώσει εντολή στους ανθρώπους του καναλιού, που επίσης του ανήκει, ώστε να είναι έτοιμη για τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του ΠΑΟΚ στη Stoiximan Super League τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο ΠΑΟΚ είχε και στο παρελθόν στραφεί σε λύση... εκ των έσω όταν δεν ικανοποιήθηκε από τις προτάσεις των συνδρομητικών καναλιών για την προβολή των αγώνων του, καθώς τη σεζόν 2019/20 οι αγώνες του μεταδίδονταν από το PAOK TV με συνδρομή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.