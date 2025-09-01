Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα ο Αλεσάντρο Μπιάνκο. Ο «δικέφαλος» ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιταλού χαφ, με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τον νέο της ποδοσφαιριστή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να οδηγεί αυτοκίνητο και να... κλέψει ένα σακίδιο, μέσα στο οποίο υπάρχει η φανέλα με τον αριθμό «22» τον οποίο θα φορά.

Με τον τρόπο αυτό ο ΠΑΟΚ αποκτά σε ένα 24ωρο, δεύτερο Ιταλό ποδοσφαιριστή, καθώς είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Αλεσάντρο Βολιάκο για το κέντρο της άμυνας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠAOK:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός μέσος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 22.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσισόλα, πριν ενταχθεί στη Φιορεντίνα το 2018. Από τη σεζόν 2021?22 έως και το 2024?25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024?25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ.Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας 1 γκολ.

Καλώς ήρθες, Αλεσάντρο!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.