Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eurobasket 2025: Η Γερμανία ισοπέδωσε με 120-57 τη Μεγάλη Βρετανία

Η Γερμανία έπαιξε στο... ρελαντί και έκανε περίπατο απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την οποία και ισοπέδωσε με το εμφατικό 120-57 για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025

Γερμανία

Έκανε ό,τι ήθελε τη Μεγάλη Βρετανία η Γερμανία. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, δεν έδειξαν... έλεος απέναντι σε μια από τις πιο αδύναμες ομάδες του Εurobasket 2025 και τη νίκησαν με διαφορά 65 πόντων, δηλαδή με το εμφατικό 120-57 για την 4η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου.

Παιχνίδι στο... ρελαντί για τους Γερμανούς, που έκαναν την ιδανικότερη «προπόνηση» πριν από το ματς της Τετάρτης (3/9) με αντίπαλο τη Φινλανδία που ίσως κρίνει την πρωτιά του ομίλου.

Κορυφαίος για τη Γερμανία ο Τρίσταν Ντα Σίλβα που σημείωσε 25 πόντους, ενώ στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι Ντένις Σρούντερ με 19 πόντους, Φράντς Βάγκνερ με 18 και Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.

Από την άλλη οι Βρετανοί, που δεν μπόρεσαν ούτε στιγμή να ακολουθήσουν τον ρυθμό των παγκόσμιων πρωταθλητών, είχαν ως πρώτους σκόρερ, τους Πάτρικ Γουίλαν και Μάιλς Χίσον με 11 πόντους.

Καμία ελπίδα πλέον για τη Μεγάλη Βρετανία για πρόκριση, δεδομένα στην επόμενη φάση η Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Eurobasket 2025 Γερμανία Βρετανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark