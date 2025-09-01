Eurobasket 2025: Η Γερμανία ισοπέδωσε με 120-57 τη Μεγάλη Βρετανία

Έκανε ό,τι ήθελε τη Μεγάλη Βρετανία η Γερμανία. Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, δεν έδειξαν... έλεος απέναντι σε μια από τις πιο αδύναμες ομάδες του Εurobasket 2025 και τη νίκησαν με διαφορά 65 πόντων, δηλαδή με το εμφατικό 120-57 για την 4η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου.

Παιχνίδι στο... ρελαντί για τους Γερμανούς, που έκαναν την ιδανικότερη «προπόνηση» πριν από το ματς της Τετάρτης (3/9) με αντίπαλο τη Φινλανδία που ίσως κρίνει την πρωτιά του ομίλου.

Κορυφαίος για τη Γερμανία ο Τρίσταν Ντα Σίλβα που σημείωσε 25 πόντους, ενώ στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι Ντένις Σρούντερ με 19 πόντους, Φράντς Βάγκνερ με 18 και Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.

Από την άλλη οι Βρετανοί, που δεν μπόρεσαν ούτε στιγμή να ακολουθήσουν τον ρυθμό των παγκόσμιων πρωταθλητών, είχαν ως πρώτους σκόρερ, τους Πάτρικ Γουίλαν και Μάιλς Χίσον με 11 πόντους.

Καμία ελπίδα πλέον για τη Μεγάλη Βρετανία για πρόκριση, δεδομένα στην επόμενη φάση η Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

