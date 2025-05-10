Μια από τα ίδια ο Ατρόμητος, χωρίς ρίσκα και υπερβολές ο ΟΦΗ. Οι δύο ομάδες κόλλησαν στο 0-0 και ολοκλήρωσαν με αυτό το αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, ωστόσο η σεζόν έχει τελείως διαφορετικό αντίκτυπο στη σεζόν για κάθε σύλλογο.

Αυτό διότι οι Περιστεριώτες δεν μπορεί να πει κανείς πως είχαν για στόχευση μια απλή και γρήγορη παραμονή, αλλά ήλπιζαν για μία διάκριση. Από την άλλη, οι Κρητικοί στρέφονται στο ματς της 35ετίας το άλλο Σάββατο στο ΟΑΚΑ, όπου θα διεκδικήσουν το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας τους απέναντι στον Ολυμπιακό.

Με μόλις 3 νίκες εντός έδρας ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα ο Ατρόμητος, ο οποίος σίγουρα θα θέλει να αφήσει πίσω του τον τραγικό απολογισμό που είχε στο γήπεδό του.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Πάμπλο Γκαρσία. Στο τέρμα ο Κοσέλεφ και στην άμυνα οι Μουντές, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου. Οι Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο στα χαφ, μεσοεπιθετική τριάδα οι Μίχορλ, Καλοσκάμης, Παλμεσάνο και φορ ο Μπάκου.

Ίδια διάταξη και για τον ΟΦΗ από τον Μίλαν Ράσταβατς. Στην εστία ο Χριστογεώργος και στην τετράδα της άμυνας οι Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης. Δίδυμο στα χαφ οι Καραχάλιος, Μπάκιτς, με τους Νους, Φούντα, Θεοδοσουλάκη να κινούνται πίσω από τον Σαλσέδο.

Το ματς

Με οβίδα του Παλμεσάνο που έδιωξε σε κόρνερ ο Χριστογεώργος ξεκίνησε το παιχνίδι, με τον ΟΦΗ να απαντά στο 13’ με το σουτ του Φούντα που έβγαλε ο Κοσέλεφ. Το ματς δεν είχε τον καλύτερο δυνατό ρυθμό, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ελέγξουν το τέμπο και οι φιλοξενούμενοι να μην βάζουν δυνατά τα πόδια τους, προσέχοντας ενόψει του τελικού σε μία εβδομάδα.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό, αλλά το δεύτερο ήταν σαφώς καλύτερο. Ο Ράσταβατς έκανε τριπλή αλλαγή, δίνοντας ρυθμό σε περισσότερους παίκτες του, ενώ στη συνέχεια προστάτεψε τον… νευρικό Νους και έδωσε χρόνο σε Γιουνγκ, Σανελάτο επίσης. Ο Ατρόμητος στο 50’ άγγιξε το προβάδισμα όταν ο Χατζηθεοδωρίδης παραλίγο να σκοράρει στην εστία της ομάδας του αλλά ο Λαμπρόπουλος έδιωξε τελευταία στιγμή, με τον Νους πέντε λεπτά αργότερα να εκτελεί με το κεφάλι πάνω στον Κοσέλεφ. Ο Χριστογεώργος απογειώθηκε στο 63’ και έβγαλε τη σουτάρα του Καρλίτος, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Μπάκου από πλάγια θέση σπατάλησε άλλη μια καλή στιγμή.

Ο ΟΦΗ είχε τη δική του ευκαιρία, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη στο ματς στο 79ο λεπτό, με τον Θεοδοσουλάκη να… καταφέρνει να πετύχει το δεξί δοκάρι από πλεονεκτική θέση, ενώ ο Γιουνγκ πήρε το ριμπάουντ και σούταρε άουτ. Το παιχνίδι είχε γίνει ροντέο και κάθε ομάδα κυνηγούσε τις πιθανότητές της για να πάρει τη νίκη. Ο Ατρόμητος φάνηκε να την παίρνει στο 94’, αλλά ο Βεργέτης μετά από εξέταση του γκολ του Μπρόρσον στο On field review, άλλαξε την αρχική του απόφαση και το ακύρωσε σωστά για επιθετικό φάουλ του Μανσούρ, σφραγίζοντας το τελικό αποτέλεσμα (0-0).

MVP: Ο Λαμπρόπουλος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, όντας κομβικός για την ομάδα του ΟΦΗ ώστε να μην δεχτεί γκολ και ιδιαίτερα στη φάση του 50ού λεπτού.

Η σφυρίχτρα: Ο Βεργέτης διόρθωσε το αρχικό του λάθος και σωστά δεν μέτρησε το γκολ του Ατρομήτου στο φινάλε για επιθετικό φάουλ του Μανσούρ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κοσέλεφ, Μουντές, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου, Τσιγγάρας (85΄Πομόνης), Ουεντραόγκο, Μίχορλ (61΄Καραμάνης), Καλοσκάμης (46΄Γιουμπιτάνα), Παλμεζάνο (61΄Καρλίτος), Μπάκου (87' Σταυρόπουλος).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα (46΄Χριστόπουλος), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Μπάκιτς (46΄Ανδρούτσος), Νους (65΄Ζανελάτο), Φούντας (71΄Γιουνγκ), Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο (46΄Σενγκέλια).

