ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Για τη 2η θέση κόντρα στην πρωταθλήτρια

Τέταρτο και τελευταίο ντέρμπι «δικεφάλων» για τη φετινή σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League (19:30, NOVASports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr).

Βαθμολογικό κίνητρο έχουν μόνο οι «ασπρόμαυροι» στην αναμέτρηση αφού παλεύουν για τον στόχο της 2ης θέσης που εξασφαλίζει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ισοβαθμούν με τον Ολυμπιακό στους 62 βαθμούς, υπερτερώντας στην ισοβαθμία, ενώ την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Από την άλλη, η ΑΕΚ με 70 βαθμούς κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο και τα δύο εναπομείναντα ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια θα την βρουν τελείως απελευθερωμένη από άγχος.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ με τον στόχο του πρωταθλήματος να χάνεται πλέον και μαθηματικά, η 2η θέση είναι μονόδρομος. Προφανώς, αν επιτευχθεί δεν θα θεωρηθεί η χρονιά επιτυχημένη, όμως, η επόμενη θα ξεκινήσει με καλύτερες προϋποθέσεις.

Η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 1-1 έδωσε συνέχεια στο αήττητο κόντρα στους «ερυθρόλευκους», αφού φέτος οι Θεσσαλονικείς σε πρωτάθλημα και κύπελλο μέτρησαν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν στην ευχάριστη θέση να δει τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες να μπαίνουν ξανά στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με την ΑΕΚ, ενώ δεν υπολογίζεται ο Χρήστος Ζαφείρης που συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ντέρμπι.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΚ ζει μεγάλες στιγμές με την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορία της. Η Ένωση σε μία κατάμεστη Allwyn Arena τούμπαρε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό με σκορ 2-1, βρίσκοντας το γκολ του τίτλου στις καθυστερήσεις με ήρωα τον Ζοάο Μάριο. Ο κόσμος των «κιτρινόμαυρων» μπήκε με το σφύριγμα της λήξης στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας αυτόν τον σπουδαίο τίτλο με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Πλέον έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φιέστα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όμως, προέχει πρώτα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει τους παίκτες του να κάνουν το 2/2 και να κλείσουν ονειρικά αυτή τη διαδικασία των playoffs, στην οποία κλείδωσαν τον τίτλο από την 4η στροφή έχοντας τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Ο Νίκολιτς θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μένει να φανεί αν θα κάνει αλλαγές, σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Ζίνι να βάζει γερή υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Ο Ανγκολέζος πέρασε ως αλλαγή κόντρα στους «πράσινους», ισοφαρίζοντας με ένα ιδανικό τελείωμα και έχοντας συμμετοχή στο χρυσό τέρμα που σημείωσε ο Ζοάο Μάριο που και εκείνος είχε περάσει από τον πάγκο στο ματς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μπιάνκο - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Γερεμέγεφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (Πήλιος) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς) - Ζίνι (Γιόβιτς), Βάργκα.

Διαιτητής: Γιαμπλόσνκι

Βοηθοί: Μπέιτινγκερ, Μίλερ

4ος: Βεργέτης

VAR: Στορκς

AVAR: Βίλενμποργκ

