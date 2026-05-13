Τελικός των... τελικών για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Βαλένθια στην κατάμεστη «Roig Arena» (22:00, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς playoffs, το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας!

To «τριφύλλι» δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες του επί ισπανικού εδάφους, καθώς επέτρεψε στις «νυχτερίδες» να κάνουν ισάριθμες στο «Telekom Center» με διαδοχικές κακές εμφανίσεις την περασμένη εβδομάδα. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να κάνει τρίτο «διπλό» στη σειρά (κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ), το οποίο θα του χαρίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια κατάφερε να επιστρέψει από το 2-0 και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από μια ιστορική ανατροπή (έχει γίνει μόνο μία φορά) και την πρόκριση απέναντι σε έναν από τους πιο έμπειρους οργανισμούς της διοργάνωσης. Οι Ισπανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την ανανεωμένη αυτοπεποίθησή τους μετά τις δύο νίκες στην Αθήνα και να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Final Four.

Η πίεση είναι τεράστια και για τις δύο ομάδες, καθώς το αποψινό παιχνίδι κρίνει ολόκληρη τη σειρά και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Υπενθυμίζουμε ότι όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά (22 Μαΐου) τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στα αγωνιστικά, εκτός για τον Παναθηναϊκό παραμένει ο Κώστας Σλούκας, ενώ για τη Βαλένθια απουσιάζoυν οι Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χοσέπ Πουέρτο. Αμφίβολη η συμμετοχή του Μπράξτον Κι, που θα κριθεί ανήμερα του αγώνα.

«Τώρα και οι δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα και την εμπειρία μας στα δύο πρώτα ματς. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο, έχω εμπιστοσύνη τους παίκτες μας. Θα πρέπει να δείξουμε όλη την ικανότητά μας στο παρκέ.

Τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε ήταν πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε πολύ καλή άμυνα, στο δεύτερο είχαμε τρομερή εμφάνιση επιθετικά. Στο 3ο και στο 4ο δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το transition. Είναι σημαντικό να βάλουμε τη στρατηγική μας στο παρκέ», είπε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 5

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.