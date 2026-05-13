Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν

Το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν λαμβάνει χώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στις 19:00 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League (bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr, Cosmote TV).

Ένα ντέρμπι με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι Πειραιώτες βρίσκονται στο κυνήγι της 2ης θέσης, ενώ οι φιλοξενούμενοι θέλουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις στα δύο τελευταία ματς της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί την απογοήτευση από την απώλεια του πρωταθλήματος. Όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να βρει δυνάμεις για να κυνηγήσει τη 2η θέση που οδηγείς στα προκριματικά του Champions League. Στα Playoffs έχει μόλις μία νίκη, αυτή με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (0-2) στον πρώτο γύρο. Την ίδια ώρα, έχει άλλες δύο ήττες και μια ισοπαλία με αποτέλεσμα να μην έχει την ισοβαθμία πλέον με τον ΠΑΟΚ. Με τον «δικέφαλο του βορρά» έκανε εξαιρετική εμφάνιση την Κυριακή, αλλά πλήρωσε ξανά τη δυστοκία του μένοντας στο 1-1.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έθεσε τον στόχο της 2ης θέσης, μιλώντας στην Cosmote TV και στους παίκτες του, και μένει να φανεί πόσες αλλαγές θα κάνει σήμερα. Εκτός είναι οι Ποντένσε, Γιαζίτσι, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί ποιοι μη κοινοτικοί θα μείνουν εκτός. Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

O Παναθηναϊκός από τη μεριά του είχε μια καλή εμφάνιση στη Φιλαδέλφεια προ ημερών, αλλά γνώρισε τελικά την ήττα με 2-1 από την ΑΕΚ. Θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με δύο θετικά αποτελέσματα, διασκεδάζοντας τουλάχιστον τις εντυπώσεις και έπειτα θα ξεκινήσει τη χρονιά με αλλαγές, με σκοπό να μπει στη League Phase του Conference League. Δεν έχει νίκη στα playoffs, μετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, καθώς εκτός αποστολής βρίσκονται οι Κάτρης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Αντιθέτως, εξέτισε την τιμωρία του και επιστρέφει ο Ερνάντεθ. Αναλυτικά η αποστολή: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ταρέμι.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσέριν, Κοντούρης – Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο – Τετέι.

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

Τέταρτος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ, AVAR: Πέριτς

