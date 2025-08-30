Με βόρειους ανέμους, μέτριας έντασης και ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοΐας «άνοιξε», χθες, πανιά το κύριο μέρος του στόλου του «58ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”». Η συνέχεια της κούρσας όμως εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά και ο αγώνας επιβεβαίωσε τον προσωνύμιο του «The toughest race». Το σκάφος «Ellinix Farr Away Coral Odyssey» με κυβερνήτη τον Στέργιο Λεονταρίδη ήταν ο νικητής της πρώτης ιστιοδρομίας, σε μια κούρσα όπου πρωταγωνίστησαν η ναυτοσύνη και η τακτική. Την εκκίνηση έδωσαν από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης η παγκόσμια πρωταθλήτρια του πόλο Έλενα Ξενάκη και ο δευτεραθλητής κόσμου στο κανό Στέφανος Δημόπουλος.



Τα ιστιοφόρα άνοιξαν πανιά στα νερά της Βουλιαγμένης και ο στόλος κατευθύνθηκε προς το Σούνιο. Στη συνέχεια, κάθε κυβερνήτης επέλεξε τη δική του τακτική. «Ο αγώνας, όπως κάθε χρονιά, ήταν δύσκολος και απαιτητικός. Φύγαμε όλοι μαζί μέχρι το Σούνιο και εκεί έπρεπε να επιλέξει ο καθένας τη δική του διαδρομή. Εμείς επιλέξαμε τη διαδρομή κοντά στην Εύβοια και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε καθώς μπήκαμε στο πολυπόθητο βορειαδάκι, το οποίο μας έφερε στον τερματισμό. Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι, για πολλά χρόνια, είμαστε το ίδιο πλήρωμα », δήλωσε ο κυβερνήτης του «Ellinix Farr Away Coral Odyssey» Στέργιος Λεονταρίδης.

Το ιστιοφόρο από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο νικητής στην κούρσα από τη Βουλιαγμένη μέχρι την Άνδρο ενώ το Line Ηonnors κατέκτησε το «Velos Eurobank Private Banking», των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή που πέρασε πρώτο τη γραμμή τερματισμού. Στη διαδρομή «Οίνοψ», η οποία πήρε εκκίνηση απέξω από τον ιστό ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Χίου, πρώτευσε το «Frankly MyDear» με κυβερνήτη τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκη. Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”» αποτελεί συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου.

Δύο πρωταθλητές έδωσαν την εκκίνηση

Την εκκίνηση στην 58η διοργάνωση έδωσαν δύο σπουδαίοι Έλληνες αθλητές: η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο Έλενα Ξενάκη και ο δευτεραθλητής κόσμου στο κανό Στέφανος Δημόπουλος. Οι διοργανωτές θέλησαν στο πρόσωπο της Έλενας Ξενάκη να τιμήσουν τη γυναικεία υδατοσφαίριση για τη μεγάλη της επιτυχία στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης ενώ ο Στέφανος Δημόπουλος, πριν από λίγες ημέρες, χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο από παγκόσμιο πρωτάθλημα στο κανό (στο ολυμπιακό αγώνισμα C1 1000).

«Ήταν μία πολύ όμορφη και πρωτόγνωρη, για εμένα, εμπειρία. Σίγουρα και αυτό είναι ένα άθλημα του νερού. Ελπίζω όλοι να έχουν έναν καλό αγώνα και να κερδίσει ο καλύτερος», δήλωσε η πολίστρια Έλενα Ξενάκη ενώ ο Στέφανος Δημόπουλος πρόσθεσε: «Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία. Οι καιρικές συνθήκες φαίνονται τέλειες για τους αθλητές. Ο αέρας είναι ιδανικός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και πάνω από όλα να ευχαριστηθούν τον αγώνα τους»



Τα αποτελέσματα:



Κατηγορία 1: 1. Ellinix Farr Away Coral Odyssey (Σ. Λεονταρίδης)

2. PETE (Δ. Παλαιολόγος)

3. Velos Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης, Π. Καγιαλής)

Κατηγορία 2: 1. Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. Pega – Goulandris Bros Hellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

3. Afroessa – Kakitsis Sails (Κ. Γκρέτσος)



Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί αύριο με την κούρσα «Eurobank Private Banking Cup» ενώ θα ακολουθήσει η ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Ο αρχικός προγραμματισμός της παράκτιας ιστιοδρομίας ήταν να διεξαχθεί σήμερα αλλά η μπουνάτσα αποτέλεσε την αιτία για την μετάθεσή της.



Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.



Χορηγοί της διοργάνωσης: Η διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που μοιράζονται το όραμα της αριστείας, της ναυτοσύνης και της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.

Χρυσός Χορηγός | Eurobank Group Private Banking

| Eurobank Group Private Banking Ασημένιος Χορηγό ς | Von Poll

ς | Von Poll Χορηγοί | Papaphilipou, Alina Polemis, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Leonidas Vrodissis, KOURTESIS WINERY, ΝΙΟ

| Papaphilipou, Alina Polemis, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Leonidas Vrodissis, KOURTESIS WINERY, ΝΙΟ Υποστηρικτές | OIKOGENEIA STΑΜΑΤΙΑDIS , DIMITRIS KONDYLIS, NHSSOS BEER , ZARBIS, SYMBEEOSIS , Andros Riva rentals, Hut Creative Studio, ANDROP, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΚΑΊΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , DEL ARTE ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ

| OIKOGENEIA STΑΜΑΤΙΑDIS , DIMITRIS KONDYLIS, NHSSOS BEER , ZARBIS, SYMBEEOSIS , Andros Riva rentals, Hut Creative Studio, ANDROP, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΚΑΊΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , DEL ARTE ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ Ταξιδιωτικοί Χορηγοί | GOLDEN STAR FERRIES, FAST FERRIES

| GOLDEN STAR FERRIES, FAST FERRIES Χορηγοί Επικοινωνίας | ΣΚΑΪ, ΑΝΔΡΙΑΚΗ PRESS, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.