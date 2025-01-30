Για πρώτη φορά στον ενάμιση χρόνο που παίζει στο ΝΒΑ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά βγήκε εκτός εαυτού. Ο Γάλλος σέντερ των Σπερς στην αναμέτρηση με τους Κλίπερς δέχτηκε ένα σπρώξιμο από τον Ίβιτσα Ζούμπατς, που τον σώριασε στο παρκέ. Μόλις σηκώθηκε, κινήθηκε απειλητικά κατά του Κροάτη αντιπάλου του, ωστόσο οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν.

«Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ζούμπατς, είναι εκνευρισμός γενικότερα. Θεωρώ πως δεν παίρνω τα σφυρίγματα που πρέπει. Κάποιες φορές νιώθω ότι δεν είναι δίκαια η αντιμετώπιση. Προφανώς πρέπει να κάνω κι εγώ κάποια πράγματα για μένα, όπως να δυναμώσω, αλλά δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να μιλάω στους διαιτητές για να τους επηρεάσω. Εγώ είμαι παίκτης μπάσκετ, είμαι εδώ για να αγωνίζομαι και γι’ αυτό εκνευρίζομαι με τέτοια αντιμετώπιση. Δεν είναι δουλειά μου να κάνω πολιτική με τους διαιτητές», ανέφερε ο ύψους 2,24μ. σούπερ σταρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.