Ζέκα: «Ο Κόντης αξίζει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό»

Ψήφο εμπιστοσύνης στον Χρήστο Κόντη έδωσε ο Κάρλος Ζέκα. Ο παλαίμαχος μέσος και πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού δήλωσε εντυπωσιασμένος από την αλλαγή στην εικόνα της ομάδας από τη στιγμή που βρέθηκε στον πάγκο ο Έλληνας τεχνικός, και τόνισε πως αξίζει να παραμείνει στον πάγκο.



«Ο Κόντης ήρθε και βλέπεις άλλη ομάδα. Οι παίκτες το πιστεύουν, είναι πιο ελεύθεροι νομίζω. Ο Κόντης έφερε την ηρεμία. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή όχι.

Οι άνθρωποι μέσα στο ποδόσφαιρο σίγουρα ξέρουν καλύτερα από μένα. Όπως δείχνει, νομίζω πως αξίζει την ευκαιρία να συνεχίσει με την ομάδα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η ομάδα και τι έχει στο μυαλό της. Από τότε που ήρθε, οι παίκτες είναι δίπλα του, έχουν αυτοπεποίθηση και βλέπεις κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτός με τον τρόπο του, τους έχει κάνει να αλλάξουν.



Ο Κόντης νομίζω έκανε τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν στον εαυτό τους. Να είναι μαζί, ομάδα. Δεν λέω ότι αυτό δε γινόταν με τον Βιτόρια, δεν ήμουν εγώ εκεί. Το πώς παίζουν και γύρω-γύρω, πώς μιλάνε μεταξύ τους, πιστεύουν πως θα κερδίσουν το ματς μέχρι το τέλος… Αυτό σίγουρα έχει έρθει από τον Κόντη», είπε αναλυτικά ο Πορτογάλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.