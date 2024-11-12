Παναθηναϊκός: Ο… διαφορετικός Μπράουν από αυτόν της Μακάμπι και οι αριθμοί του

Ο Λορέντζο Μπράουν διανύει την πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague, έχοντας μετακομίσει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου και είχε μια πολύ δυνατή χρονιά το 2023-24. Μετά την εξαιρετική του απόδοση πέρσι, το τριφύλλι αναμένει από αυτόν σταθερότητα και ποιότητα, κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνει σταδιακά, καθώς βρίσκει τον ρυθμό του και ανεβάζει τα ποσοστά του.

