Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ο… διαφορετικός Μπράουν από αυτόν της Μακάμπι και οι αριθμοί του

Ο γκαρντ του Τριφυλλιού αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του και ξέρει καλά τα...λημέρια της, δείτε τη σύγκριση των στατιστικών του με πέρυσι

Παναθηναϊκός: Ο… διαφορετικός Μπράουν από αυτόν της Μακάμπι και οι αριθμοί του

Ο Λορέντζο Μπράουν διανύει την πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague, έχοντας μετακομίσει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου και είχε μια πολύ δυνατή χρονιά το 2023-24. Μετά την εξαιρετική του απόδοση πέρσι, το τριφύλλι αναμένει από αυτόν σταθερότητα και ποιότητα, κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνει σταδιακά, καθώς βρίσκει τον ρυθμό του και ανεβάζει τα ποσοστά του.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague Μακάμπι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark