Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε έξω από το RCDE Stadium, λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα οπαδών της Εσπανιόλ που περίμενε την άφιξη του λεωφορείου της ομάδας, περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα!

Το όχημα, για λόγους που ακόμη ερευνώνται, χτύπησε πάνω από 10 φιλάθλους, προκαλώντας σκηνές πανικού και σύγχυσης. Αρκετοί τραυματίστηκαν και χρειάστηκε άμεση επέμβαση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το λευκό όχημα έπεσε πάνω στους οπαδούς:

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Mundo Deportivo, το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα, όταν μια γυναίκα οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Όπως επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία αλλά και από την Εσπανιόλ, υπάρχουν δεκατρείς τραυματίες, ευτυχώς όλοι με ελαφρά τραύματα.

Οι Αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και για αυτό δεν προχώρησαν και στην αναβολή του αγώνα.



