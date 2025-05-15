Τελείωσε τη... δουλειά με την ΑΕΚ Betsson BC και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός.

Έντεκα ημέρες μετά το Game 1 των ημιτελικών και την οριακή νίκη στο ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν μεγαλύτερη φρεσκάδα στη SUNEL Arena, δεν έχασαν ποτέ τον έλεγχο του αγώνα, έχοντας από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε το πάνω χέρι στο σκορ, φτάνοντας έτσι στην άνετη νίκη με σκορ 90-64 επί της μαχητικής για ένα ημίχρονο, αλλά εμφανώς κουρασμένης από το Final Four του BCL, «Ένωσης».

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έκανε το 2-0 στη σειρά και προκρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί όπου περιμένει από χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός AKTOR. Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four της Ευρωλίγκας, αρχής γενομένης από τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι με αντίπαλο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (23/05, 21:00).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οι 15 πόντοι εκ των οποίων ήρθαν στα πρώτα 3:16 λεπτά! Σημαντικές λύσεις έδωσαν ακόμα και οι Άλεκ Πίτερς (14π., 4ρ., 4ασ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (7π., 6ρ., 6ασ.) και Μήτρου-Λονγκ (10π., 3ρ., 3ασ.), σε ένα ματς όπου ο Τόμας Γουόκαπ κατέγραψε DNP.

Για την ΑΕΚ, που θα παίξει με τον Προμηθέα στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων για την 3η θέση του πρωταθλήματος, ξεχώρισαν οι Χάντερ Χέιλ και Πρέντις Χαμπ με 14 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και είδε τον Σάσα Βεζένκοφ από νωρίς να βρίσκεται στη... ζώνη του λυκόφωτος! Με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να παίζει σε υψηλό τέμπο και να δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκουν καλάθια στον αιφνιδιασμό και στο τρανζίσιον, ο Βούλγαρος σταρ με 3/3 τρίποντα και ένα γκολ-φάουλ, πέτυχε 12 πόντους για το 18-4 στο πρώτο 4λεπτο! Από τα μέσα της περιόδου, η ΑΕΚ, άφησε πίσω της το νωθρά ξεκίνημα και με τους Τάκερ, Χέιλ και Γκόλντεν μείωσε σε 18-13 με σερί 9-0 μέσα σε διάστημα 3 λεπτών. Με γκολ-φάουλ του Σάσα, οι Πειραιώτες σταμάτησαν τον ρυθμό των «κιτρινόμαυρων», προτού ο ΜακΚίσικ με μία βολή και ένα τρίποντο γράψει το 25-17 στο 8', με τους Πίτερς και Χέιλ με δύο ωραία και δύσκολα καλάθια στο φινάλε, κάνουν το 27-19 της πρώτης περιόδου.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, εκεί όπου και πάλι με σύμμαχο την επιθετική του άμυνα και την ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ, κατάφερε να ανεβάσει και άλλο τη διαφορά, αφού με τα τρίποντα των Πίτερς και Λαρεντζάκη, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +13 (21-34) στο 13ο λεπτό. Όσο περνούσε η ώρα ωστόσο, η «Ένωση» ανέβαζε στροφές επιθετικά, επιλέγοντας να παίξει με πο κοντά σχήμα. Κάτι που της βγήκε, καθώς, με μπροστάρηδες τους Νετζήπογλου και Κουζέλογλου και στις δύο άκρες του γηπέδου, η ΑΕΚ μείωβσε σταδιακά στο 36-42 στο 19', με τον εξαιρετικό στο πρώτο μέρος Χέιλ να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο για το 39-42 στα 51'', το οποίο και ήταν το σκορ με το οποίο αμφότερες οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου φαίνεται πως καθάρισε το μυαλό των Πειραιωτών, οι οποίοι και μπήκαν δυναμικά στο τρίτο δεκάλεπτο, βγάζοντας ενέργεια και ένταση στηγν άμυνά τους. Με τον Μήτρου-Λονγκ να γίνεται ο απρόσμενος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας οκτώ πόντους, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 51-40 στο 24ο λεπτό. Δύο κλεψίματα του Τάκερ που μετέτρεψε ο ίδιος σε καλάθια στον αιφνιδιασμό, έφεραν το 53-45 δύο λεπτά αργότερα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το ματς έγινε αρκετά σκληρό, με τους «ερυθρόλευκους» να βγαίνουν νικητές και με τους Λι και Πίτερς, προηγήθηκαν για πρώτη φορά με +15 για το 62-47, με το τρίποντο του Φλιώνη και τη βολή του Λι να διαμορφώνουν το 63-50 της περιόδου.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στο παρκέ και με τους Πίτερς και Μιλουτίνοφ κατάφερε να εκμεταλλευτεί και την κόπωση της ΑΕΚ, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Έτσι, τα τελευταία λεπτά απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με το τελικό 90-64.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 39-42, 50-63, 64-90.

