Παρελθόν και επίσημα από το Περιστέρι ο Λιμνιάτης

Κλείνει η αυλαία στη σχέση ανάμεσα στον Γιώργο Λιμνιάτη και το Περιστέρι.

Η ΚΑΕ με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Μάλιστα στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του το Περιστέρι τόνισε πως ο Λιμνιάτης κέρδισε τον σεβασμό όλων, καθώς κατάφερε να ανταποκριθεί σε μία σειρά από απαιτητικές προσκλίσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

«H KAE Περιστέρι Domino’s ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Λιμνιάτη.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης ανέλαβε τα αγωνιστικά ηνία του Περιστερίου σε μία μεταβατική σεζόν, με σειρά προκλήσεων στις οποίες και ανταποκρίθηκε, κερδίζοντας το σεβασμό όλων στην ομάδα.

H KAE Περιστέρι Domino’s τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες».

