Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Dubai BC στο Telekom Center Athens (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) για την δωδέκατη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, έγινε γνωστή μία σημαντική απουσία για τους φιλοξενούμενους, που θα κληθούν να παραταχθούν χωρίς έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες τους.

Συγκεκριμένα, εκτός από τους μακροχρόνια τραυματίες Τζάναν Μούσα, Μαμ Ζαϊτέ και Νέιτ Μέισον, δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Ντουέιν Μπέικον.



Πράγματι, ο πρώην παίκτης των «πράσινων» τραυματίστηκε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και δεν θα ενισχύσει την ομάδα του Ντουμπάι.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 12άδα του Γιούριτσα Γκόλεματς βρίσκεται ο Ματ Ράιαν, νεοαποκτηθέντας φόργουορντ της αραβικής ομάδας και πρώην NBAer, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague.



H 12άδα της Dubai BC: Αβράμοβιτς, Αμπάς, Πρέπελιτς, Μπέρτανς, Έλις, Άντερσον, Κόντιτς, Καμπενγκέλε, Ράιτ, Πετρούσεφ, Ράιαν, Καμένιας.

