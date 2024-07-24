Σε δύο δυνατά μεταγραφικά «χτυπήματα» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Το απόγευμα της Τετάρτης (24/07), οι «πράσινοι» κάλυψαν τα κενά τους στο ρόστερ, αποκτώντας τον 30χρονο Δανό διαγώνιο, Ράσμους Νίλσεν, αλλά και τον 26χρονο Καναδό πασαδόρο, Μαξ Έλγκερτ.

Αμφότεροι έβαλαν την υπογραφή τους σε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ, είναι διεθνείς με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, έχοντας παραστάσεις από το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού:

Σπουδαία μεταγραφική ενέργεια του Παναθηναϊκού που συμφώνησε σε όλα με τον Δανό Ράσμους Νίλσεν και ενισχύει το ρόστερ του για τη νέα χρονιά.

Ο 30χρονος διαγώνιος ύψους 1.98μ. είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία κατέκτησε και το European Silver League το 2021.

Από κει και πέρα είναι εκ των πρωταγωνιστών στην Ιταλική Α2 και ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος την σεζόν 2022-2023.

Αναλυτικά το πλούσιο βιογραφικό του:

2011-2013 Odense Volleyball (Δανία)

2013-2015 Middelfart VK (Δανία)

2015-2016 Waremme Volley (Βέλγιο)

2016-2017 Powervolley Milano (Ιταλία)

2017-2019 Argos Volley Sora (Ιταλία)

2019-2020 VC Greenyard Maaseik (Βέλγιο)

2020-2021 Pallavolo Brugherio Diavoli Rosa (Ιταλία)

2021-2024 M&G Scuola Pallavolo (Ιταλία)

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Νίλσεν επισήμανε «Είναι μεγάλη τιμή που θα ανήκω στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σέβομαι το όνομα και την ιστορία του Συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα περιπέτεια και εύχομαι να προσφέρω ποιότητα και δύναμη στην ομάδα».

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς απέκτησε τον Καναδό πασαδόρο Μαξ Έλγκερτ.

Ο 26χρονος αθλητής (1.93μ.) δίνει μεγάλη ποιότητα στην ομάδα και θα δώσει ξεχωριστή δυναμική στο «τριφύλλι».

Ο Έλγκερτ έχει την εμπειρία πρωταθλημάτων της Ευρώπης και σίγουρα μπορεί να …πασάρει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των «πράσινων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλγκερτ αναδείχθηκε ο κορυφαίος πασαδόρος των Παναμερικανικών αγώνων που ολοκληρώθηκαν και μάλιστα ο Καναδάς κατέκτησε το τρόπαιο.

Στο βιογραφικό του Καναδού έχει ως εξής:

2016-2022 University of Alberta

2022-2023 BKS Visla Bydgoszcz (Πολωνία)

2023-2024 SVG Luneburg (Γερμανία)

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Έλγκερτ είπε «Είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και να γνωρίσω τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας».

