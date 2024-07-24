Εφιστά την προσοχή του κόσμου η ΑΕΚ: «Αυτοκτονικό να μπούμε μόνοι μας σε περιπέτεια, κίνδυνος να κλείσει το γήπεδο»

Την πρώτη της μάχη τη φετινή αγωνιστική περίοδο δίνει το βράδυ της Τετάρτης (21:00) η ΑΕΚ στην OPAP Arena κόντρα στην Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Η «Ένωση» με ανακοίνωσή της επέστησε την προσοχή του κόσμου της, όσον αφορά ποινή κλεισίματος των θυρών 18-25 για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα των «κιτρινόμαυρων».

«Με το παραμικρό, δηλαδή με το άναμμα ενός καπνογόνου, ενός πυροτεχνήματος, ενός στρόμπο ή μιας κροτίδας, η ποινή με διετή αναστολή ενεργοποιείται και το βόρειο πέταλο κλείνει», τονίζει, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Φίλοι της ΑΕΚ

Ξεκινάμε την νέα σεζόν με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Σπίτι Μας, απόψε (24/7, 21.00).

Πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι στην οργανωτική συνάντηση που έγινε το πρωί της Τετάρτης στην OPAP Arena, για μια ακόμη φορά επισημάνθηκε από τον Delegate της UEFA πως η κατάσταση, όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας και τον κίνδυνο ενεργοποίησης της ποινής κλεισίματος των θυρών 18-25 που αυτή την στιγμή έχει διετή ανασταλτικό χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Πιο συγκεκριμένα μας επισημάνθηκε πως η ΑΕΚ είναι υπό αυστηρή επιτήρηση όσον αφορά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί στις συγκεκριμένες θύρες.

Είναι δεδομένο πως με το παραμικρό, δηλαδή με το άναμμα ενός καπνογόνου, ενός πυροτεχνήματος, ενός στρόμπο ή μιας κροτίδας, η ποινή με διετή αναστολή ενεργοποιείται και το βόρειο «πέταλο» κλείνει.

Κι από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, όπου θα κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή και πάλι με το παραμικρό να κλείσει όλο το γήπεδο. Επισημάνθηκε επίσης πως έχει παρατηρηθεί πρόβλημα και με ρίψη αντικειμένων, αλλά και με συνωστισμό στις συγκεκριμένες θύρες. Παραβάσεις που επίσης ενεργοποιούν την ποινή που ήδη έχουμε δεχθεί.

Είναι απολύτως στο χέρι μας να προστατέψουμε το γήπεδο μας, να το κρατήσουμε ανοιχτό στο σύνολο του σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς της ΑΕΚ. Είναι πραγματικά αυτοκτονικό χωρίς κανένα λόγο να μπούμε από μόνοι μας σε περιπέτεια, για πράγματα που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα και δεν βοηθούν την ομάδα σε τίποτα.

Οι θύρες της OPAP Arena για το ματς με την Ίντερ ντ Εσκάλδες θα ανοίξουν στις 18.00.

Σας υπενθυμίζουμε πως στο γήπεδο μπαίνετε μόνο μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, στην οποία ταυτοποιείτε το εισιτήριο που έχετε αγοράσει. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για όσους δεν μπορούν να μπουν στην εφαρμογή λειτουργεί σήμερα από τις 13.00 ως τις 21.00, εκδοτήριο στην Πλατεία Αετού έξω από την OPAP Arena, όπου θα μπορούν να κάνουν την διαδικασία. Όσοι προγραμματίζετε να πάτε στο εκδοτήριο, φροντίστε να προσέλθετε το νωρίτερο δυνατό για την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.

Επίσης η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονική μέχρι την έναρξη του αγώνα ηλεκτρονικά μέσω email στο tickets@aekfc.gr και του τηλεφωνικού κέντρου 2118886068

Θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι περιμετρικά του γηπέδου, για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μεταφοράς εντός της OPAP Arena απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, ενώ θα απομακρύνονται άμεσα όσοι δεν έχουν εισιτήριο. Στους τελευταίους θα απαγορευθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο γήπεδο, όπως επίσης και σε όσους βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρρεια ναρκωτικών ουσιών.

Μην έρθετε στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και όσοι είστε κάτοχοι εισιτηρίου μη φέρετε μαζί σας παιδιά που δεν έχουν εισιτήριο. Δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος και θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα και ταλαιπωρία για όλους, στις εισόδους που πιθανό να παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα.

Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν απόψε στο γήπεδο πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η παρουσία φιλάθλων στους διαδρόμους στις κερκίδες, κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται και προκαλεί τιμωρία της ΑΕΚ.

Δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό ή πλακάτ με προκλητικό – υβριστικό- ρατσιστικό ή αντιαθλητικό περιεχόμενο.

Δεν μπορεί κανείς να μπει στο γήπεδο έχοντας μαζί του σάκο ή σακούλα, όπως επίσης και κράνος μηχανής.

Τονίζουμε πως είναι σε πλήρη ισχύ το επικαιροποιημένο πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο από πλευράς κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει πως πέρα από τον κίνδυνο τιμωρίας της ΑΕΚ από την UEFA, οι παραβατικές συμπεριφορές επιφέρουν ποινές βάσει του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα. Οι παραβατικές συμπεριφορές επισημαίνονται από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες, που είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και από την ώρα που ανοίγουν οι θύρες είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Φίλοι της ΑΕΚ, είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε την κατανόηση και την συνεργασία σας για να πετύχουμε τον στόχο της προστασίας της ομάδας και του γηπέδου μας. Σας περιμένουμε στην OPAP Arena και θέλουμε να έχετε την επίγνωση πως δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια».

