Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσακίρης: «Απαράδεκτο έως εγκληματικό αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στα γήπεδα»

Στα προβλήματα που δημιουργεί ο νέος τρόπος εισόδου του κόσμου στα γήπεδα στάθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσακίρης ενόψει και του αποψινού αγώνα της ΑΕΚ με την Ίντερ ντ' Εσκάλδες στην OPAP Arena

AEK

Τα νέα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο εισόδου του κόσμου στα γήπεδα σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσακίρης ενόψει και του αποψινού (21:00) αγώνα της ΑΕΚ με την Ίντερ ντ' Εσκάλδες στην OPAP Arena.

Συζητώντας με τον Νίκο Ράλλη, ανέφερε πως όλο αυτό που γίνεται και ταλαιπωρείται ο κόσμος με την εφαρμογή του gov.gr wallet είναι απαράδεκτο έως και εγκληματικό, ενώ η κατάσταση είναι κακώς δομημένη από την περσινή σεζόν.


Στάθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται για τους ανθρώπους από το εξωτερικό, όπως και με τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας.

Στον αγωνιστικό κομμάτι υπογράμμισε ότι πάνω-κάτω με 1-2 εξαιρέσεις η ενδεκάδα θα είναι ίδια όπως αυτή του φιλικού με την Ομόνοια, επισημαίνοντας πως το σημαντικό είναι η ΑΕΚ να ανταποκριθεί σε επίπεδο ετοιμότητας, αφού οι ομάδες τώρα ξεκινάνε τη σεζόν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark