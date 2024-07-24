Δεσύλλας: «Τα ''πρέπει'' κόντρα στην Μπότεφ και οι πιθανότητες για Ιωαννίδη στη ρεβάνς»

Στα «πρέπει» που έχει ο Παναθηναϊκός ενόψει του πρώτου επίσημου ματς με την Μπότεβ Πλόβντιβ (25/07, 21:00) αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συζητώντας με τον Νίκο Ράλλη, έκανε λόγο ότι το «τριφύλλι» θα χρειαστεί να μπει σοβαρό και συγκεντρωμένο για να πάρει, αρχικά, τη νίκη και ακόμη καλύτερα θα ήταν αν αυτή ερχόταν με ένα μεγαλύτερο σκορ.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί από τον κόσμο των «πράσινων» στήριξη και υπομονή, αφού ακόμη είναι η αρχή της σεζόν, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στα δεδομένα της ενδεκάδας που θα επιλέξει ο Ντιέγκο Αλόνσο, τονίζοντας ότι 2-3 θέσεις είναι ανοικτές.



Επίσης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στη λίστα των αγώνων με την Μπότεβ με την είσοδο του Φώτη Ιωαννίδη, επισημαίνοντας πως αν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πάρουν το «Ο.Κ» και μπει ο Έλληνας επιθετικός τότε θα έχει να κάνει με ελπίδες για παρουσία του στη ρεβάνς.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

