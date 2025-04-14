Λογαριασμός
Μπάσκετ: Βγάζει 15.000 διαρκείας για τη νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός - Όλες οι λεπτομέρειες και οι ημερομηνίες

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα των οπαδών του για ακόμη περισσότερα διαρκείας, καθώς αναμένεται να διαθέσει 15.000 για την επόμενη σεζόν

Παναθηναϊκός: Βγάζει 15.000 διαρκείας για τη νέα σεζόν

Το μεγάλο αίτημα των οπαδών του φαίνεται πως θα ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός! Οι φίλοι της ομάδας ζήτησαν περισσότερα διαρκείας και οι «πράσινοι» αναμένεται να το κάνουν πράξη, καθώς ετοιμάζονται να διαθέσουν 15.000 για την επόμενη σεζόν, περίπου δηλαδή 3.700 περισσότερα σε σχέση με τα φετινά!

Φυσικά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσει πρώτα την ευκαιρία στους ήδη κατόχους να ανανεώσουν τα διαρκείας τους. Το «τζάμπολ» των ανανεώσεων θα δοθεί την Τρίτη (15/04) στις 12:00 το μεσημέρι. Το «παράθυρο» αυτό αφορά περίπου 9.500 κατόχους, καθώς υπάρχουν και τα συνδεσμιακά διαρκείας, η ανανέωση των οποίων θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


Η προθεσμία για τις ανανεώσεις θα είναι πολύ αυστηρή, καθώς οι κάτοχοι θα έχουν 24 ώρες στη διάθεσή τους για να προχωρήσουν σε αυτή. Μάλιστα, θα αφορά την ίδια θέση που έχουν φέτος, επομένως αν θέλουν να μετακινηθούν αλλού, θα πρέπει να ρισκάρουν να μην ανανεώσουν και να περιμένουν την αγορά νέου διαρκείας.

Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη (15/04) θα γίνουν τα διαρκείας διαθέσιμα και σε όσους δεν είχαν φέτος. Θα εκδοθούν σίγουρα τουλάχιστον 3.700 νέα διαρκείας, ενώ φυσικά θα τεθούν σε κυκλοφορία και όσα περισσέψουν από τις μη ανανεώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

