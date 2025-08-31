Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τρεις βραδιές Europa League και… Euroleague

Με τα τωρινά δεδομένα, θα υπάρξουν τρεις φορές που ο Παναθηναϊκός θα παίζει Europa League και Euroleague την ίδια μέρα

Παναθηναικος

Γνωστές έχουν γίνει εδώ και δύο ημέρες οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο Europa League. Ενώ γνωστό είναι το πρόγραμμα και του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην Euroleague, από καιρό μάλιστα. Παναθηναϊκός: Τρεις βραδιές Europa League και… Euroleague.

Παρατηρώντας κανείς το πρόγραμμα σε Europa League και Ευρωλίγκα, θα αντιληφθεί το εξής: Σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες, το ”Τριφύλλι” αγωνίζεται και στην Ευρώπη και στα δύο αθλήματα. Μιλάμε για την 6η του Νοέμβρη, την 11η του Δεκέμβρη και την 22η του Ιανουαρίου.

