Γνωστές έχουν γίνει εδώ και δύο ημέρες οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο Europa League. Ενώ γνωστό είναι το πρόγραμμα και του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην Euroleague, από καιρό μάλιστα. Παναθηναϊκός: Τρεις βραδιές Europa League και… Euroleague.

Παρατηρώντας κανείς το πρόγραμμα σε Europa League και Ευρωλίγκα, θα αντιληφθεί το εξής: Σε τρεις διαφορετικές ημερομηνίες, το ”Τριφύλλι” αγωνίζεται και στην Ευρώπη και στα δύο αθλήματα. Μιλάμε για την 6η του Νοέμβρη, την 11η του Δεκέμβρη και την 22η του Ιανουαρίου.

