Παναθηναϊκός: Έρχεται στην Αθήνα ο Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Βιθέντε Ταμπόρδα ταξιδεύει για Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Ταμπορδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αναχωρεί από την Αργεντινή το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) και να αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου, επενδύοντας περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε και η συναίνεση της Πλατένσε για την πρόωρη διακοπή του δανεισμού του, που είχε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η άφιξη του Ταμπόρδα επιβεβαιώθηκε και από τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία του παίκτη με τον μάνατζέρ του, Εζέκιελ Μανέρα, μέσα από το αεροπλάνο που τους μεταφέρει στην Αθήνα.

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αργεντινή, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός παραχώρησε δηλώσεις στο ESPN και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με την ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς: «Ήμουν στην Μπόκα απ' όταν ήμουν εννέα ετών... Είμαι οπαδός της, την αγαπάω πολύ και εύχομαι να τα πάει πολύ καλά το διάστημα που δεν θα είμαι μαζί της. Αν κάποια στιγμή εμφανιζόταν η ευκαιρία να επιστρέψω, θα ήταν πολύ καλό».
 

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά τη μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς το Σάββατο έφτασε στην Αθήνα και ο Σέρβος επιθετικός Μίλος Πάντοβιτς από την Μπάτσκα Τόπολα. Ο 26χρονος φορ αναμένεται επίσης να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, αποτελώντας μία ακόμα λύση για τη γραμμή κρούσης.

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, που έχει ήδη μεταβεί στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ. Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος θεωρείται φαβορί για τη θέση του βασικού επιθετικού.

