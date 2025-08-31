Παναθηναϊκός: Έρχεται στην Αθήνα ο Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αναχωρεί από την Αργεντινή το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) και να αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου, επενδύοντας περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε και η συναίνεση της Πλατένσε για την πρόωρη διακοπή του δανεισμού του, που είχε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου.

🚨✈️🇬🇷Vicente Taborda viaja rumbo a Grecia para ser nuevo jugador de #PanathinaikosFC.



📸 @marcosbonocore pic.twitter.com/Y3xQJ06q49 — Uriel Iugt (@urieliugt) August 31, 2025

Η άφιξη του Ταμπόρδα επιβεβαιώθηκε και από τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία του παίκτη με τον μάνατζέρ του, Εζέκιελ Μανέρα, μέσα από το αεροπλάνο που τους μεταφέρει στην Αθήνα.

🚨Vicente Taborda ya viaja a Grecia para firmar con el Panathinaikos hasta junio de 2029.

*️⃣Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M.

📸Junto a su agente Ezequiel Manera. pic.twitter.com/1Rjn36lqhA — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2025

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αργεντινή, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός παραχώρησε δηλώσεις στο ESPN και αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με την ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς: «Ήμουν στην Μπόκα απ' όταν ήμουν εννέα ετών... Είμαι οπαδός της, την αγαπάω πολύ και εύχομαι να τα πάει πολύ καλά το διάστημα που δεν θα είμαι μαζί της. Αν κάποια στιγμή εμφανιζόταν η ευκαιρία να επιστρέψω, θα ήταν πολύ καλό».



"BOCA ES MI CASA. SERÍA LINDO EN UN FUTURO VOLVER... SOY HINCHA DEL CLUB". Vicente Taborda habló con #ESPN antes de partir rumbo a Grecia para sumarse al Panathinaikos. pic.twitter.com/8KFNPpNO0q — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει δυναμικά τη μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς το Σάββατο έφτασε στην Αθήνα και ο Σέρβος επιθετικός Μίλος Πάντοβιτς από την Μπάτσκα Τόπολα. Ο 26χρονος φορ αναμένεται επίσης να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, αποτελώντας μία ακόμα λύση για τη γραμμή κρούσης.

Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, που έχει ήδη μεταβεί στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ. Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος θεωρείται φαβορί για τη θέση του βασικού επιθετικού.

