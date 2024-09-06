Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τότε μπορεί να κάνει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα

Το «παράθυρο» για μεταγραφές δεν έχει κλείσει, ωστόσο, αν αποκτηθεί παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος στην Ευρώπη, πότε μπορεί να γίνει αλλαγή

Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει σπουδαίες μεταγραφές για την ενίσχυση της ομάδας. Τελευταία προσθήκη στο ρόστερ ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από τη Μαρσέιγ με οψιόν αγοράς στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μαροκινός δηλώθηκε κανονικά στη λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όμως αν οι «πράσινοι» κάνουν άλλη μεταγραφή δεν θα συμβεί το ίδιο.

