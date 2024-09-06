Πρεμιέρα για το ΟΠΑΠ Game Τime με Super καλεσμένο τον Φώτη Ιωαννίδη

O Φώτης Ιωαννίδης, αρχηγός του Παναθηναϊκού και διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας, κάνει ποδαρικό στην 6η σεζόν προβολής του ΟΠΑΠ Game Time και μιλάει για όλους και για όλα από το ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η Εθνική Ομάδα για τον αυριανό αγώνα με τη Φινλανδία στην πρεμιέρα του Νations League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης μιλάει στη Λίλα Κουντουριώτη για όλα τα ενδιαφέροντα θέματα της ποδοσφαιρικής και όχι μόνο επικαιρότητας:

Το συναίσθημα της εκ νέου συνεργασίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα

Τον λόγο που φοράει τον αριθμό «7» στη φανέλα του

Το ωραιότερο γκολ της καριέρας του

Τον αντίπαλο που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο

Το ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων

Τη σημασία του έρωτα στην καθημερινότητα του

Ο Φώτης Ιωαννίδης απαντάει και σε ενδιαφέροντα διλήμματα από όλο το φάσμα της καθημερινότητας.

Δείτε εδώ το πρώτο επεισόδιο της 6ης σεζόν της δημοφιλούς εκπομπής του ΟΠΑΠ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

