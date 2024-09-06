Victor Adeboyejo: Ο επιθετικός της Bolton Wanderers τραυματίστηκε μετά από... «βαρύ φτέρνισμα»

Ένας επαγγελματίας αθλητής μπορεί να έχει απρόοπτους τραυματισμούς ακόμα και κατά τη διάρκεια ασκήσεων ρουτίνας στην προπόνηση, αλλά ένας ποδοσφαιριστής υπέστη έναν «άσχημο τραυματισμό στην πλάτη», εξαιτίας ενός… «δυνατού φτερνίσματος» σύμφωνα με το Sky News.



Ο λόγος για τον Βίκτορ Αντεμπόγεζο, επιθετικό της βρετανικής ομάδας Bolton Wanderers, ο οποίος επρόκειτο να λάβει μέρος σε έναν αγώνα την Τρίτη.

Αναγκάστηκε να μην παίξει, ωστόσο, λόγω ενόχλησης στην πλάτη και στα πλευρά του.Ο προπονητής του, Ίαν Έβατ, ο οποίος ήδη δεν είχε στη διάθεσή του βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμών, δήλωσε ότι ο πόνος φαινόταν να προκλήθηκε από ένα «αρκετά δυνατό φτέρνισμα».«Ο Βίκτορ υπέφερε από έναν άσχημο τραυματισμό στην πλάτη και ένα φτέρνισμα τον προκάλεσε, είτε το πιστεύετε είτε όχι», είπε στην τοπική εφημερίδα The Bolton News.Ο Αντεμπογέζο, 26 ετών, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.«Ένιωσε ένα μικρό ράγισμα ανάμεσα στα πλευρά του, και ελπίζουμε ότι είναι απλώς ένα πρόβλημα χόνδρου ή μυϊκού συστήματος, αλλά μέχρι να έχουμε καλή εικόνα της αξονικής δεν μπορούμε να ξέρουμε», είπε ο Έβατ.Συνέβη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Τσάρλτον, πρόσθεσε ο προπονητής.«Ήταν εντάξει εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά είχε ένα αρκετά βαρύ φτέρνισμα. Ο Βίκτορ είναι ένα δυνατό αγόρι, και ακόμη και τα φτερνίσματά του είναι δυνατά».Η Μπόλτον είναι 18η στη League One (Γ΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Αγγλίας) με συγκομιδή τέσσερις βαθμούς στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

