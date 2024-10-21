Παναθηναϊκός: Το στατιστικό που αν αλλάξει του δίνει «φτερά»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα με μια ακόμα νίκη, αυτή τη φορά επί του ΟΦΗ στην Κρήτη με σκορ 0-1, χάρη στο γκολ του Τετέ, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ της ομάδας.
Ωστόσο, πίσω από αυτή τη νίκη κρύβεται ένα επιθετικό πρόβλημα που ο Παναθηναϊκός καλείται να λύσει. Τα γκολ εξακολουθούν να έρχονται από παίκτες που δεν αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης και το γεγονός ότι ο Τετέ, ένας παίκτης που αγωνίζεται στα φτερά, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το… θέμα που υπάρχει στο επιθετικό μισό.
