Παναθηναϊκός: Το στατιστικό που αν αλλάξει του δίνει «φτερά»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στο πρωτάθλημα με μια ακόμα νίκη, αυτή τη φορά επί του ΟΦΗ στην Κρήτη με σκορ 0-1, χάρη στο γκολ του Τετέ, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ της ομάδας.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη νίκη κρύβεται ένα επιθετικό πρόβλημα που ο Παναθηναϊκός καλείται να λύσει. Τα γκολ εξακολουθούν να έρχονται από παίκτες που δεν αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης και το γεγονός ότι ο Τετέ, ένας παίκτης που αγωνίζεται στα φτερά, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στο πρωτάθλημα, αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το… θέμα που υπάρχει στο επιθετικό μισό.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.