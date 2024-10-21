Δημοσίευμα του «Football Meets Data» παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής οι ομάδες που συμμετέχουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, δηλαδή Champions, Europa και Conference League.

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ελληνική ομάδα στην κατάταξη, συγκεκριμένα στην 50η θέση, με 12.594.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 59η θέση με 10.526.000 ευρώ. Τρίτος, στην 89η θέση, είναι ο Παναθηναϊκός με έσοδα 5.565.000 ευρώ. Στα χρήματα αυτά δεν υπολογίζονται αυτά από το market pool, ενώ ασφαλώς τα ποσά μπορούν να αυξηθούν εντυπωσιακά ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες 36 ομάδες της κατάταξης είναι αυτές του Champions League, τα έσοδα στο οποίο παραμένουν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις της UEFA.

All 108 clubs in UCL/UEL/UECL league phase, ranked by the UEFA prize money earned so far this season (20 Oct).



🔵 UCL

🟠 UEL

🟢 UECL



Top 36 places belong to UCL teams, then UEL teams follow.



Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Fiorentina 🇮🇹 and Legia 🇵🇱 are only UECL teams in Top 72. pic.twitter.com/PRlHDDOUVT — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 20, 2024

