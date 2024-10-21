Λογαριασμός
Τα έσοδα των ελληνικών ομάδων ως τώρα στην Ευρώπη: Τι έχουν εξασφαλίσει Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Πόσα χρήματα έχουν εξασφαλίσει οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ευρώπη από τη φετινή τους πορεία, μέχρι τώρα

UEFA ελληνικές ομάδες

Δημοσίευμα του «Football Meets Data» παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα έσοδα που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής οι ομάδες που συμμετέχουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, δηλαδή Champions, Europa και Conference League.

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ελληνική ομάδα στην κατάταξη, συγκεκριμένα στην 50η θέση, με 12.594.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 59η θέση με 10.526.000 ευρώ. Τρίτος, στην 89η θέση, είναι ο Παναθηναϊκός με έσοδα 5.565.000 ευρώ. Στα χρήματα αυτά δεν υπολογίζονται αυτά από το market pool, ενώ ασφαλώς τα ποσά μπορούν να αυξηθούν εντυπωσιακά ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες 36 ομάδες της κατάταξης είναι αυτές του Champions League, τα έσοδα στο οποίο παραμένουν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τις άλλες δύο διοργανώσεις της UEFA.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: UEFA Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ
