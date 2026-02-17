Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων Τύπου αλλά και των προπονήσεων για την εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης (19/02) κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν έκανε σήμερα (17/2) ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, ο Ράφα Μπενίτεθ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου στις 14:00 την Τετάρτη (18/02), μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του «τριφυλλιού».

Παράλληλα, η προπόνηση του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί, στις 11 το πρωί.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 22:00 την Βικτόρια Πλζεν εντός έδρας σε αναμέτρηση που γίνεται για τη Knockout Phase του UEFA Europa League. Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου θα ακολουθηθεί το εξής πρόγραμμα:

Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στην αίθουσα κίνησης του Ολυμπιακού Σταδίου στις 14:00. Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας μας, Rafa Benitez και ένας ποδοσφαιριστής μας.

Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» στις 11:00.

Συνέντευξη Τύπου της Βικτόρια Πλζεν στην αίθουσα κίνησης του Ολυμπιακού Σταδίου στις 19:00. Θα μιλήσουν ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Martin Hysky και ένας ποδοσφαιριστής της τσέχικης ομάδας.

Προπόνηση της Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 20:00».

