Παναθηναϊκός: Το ποστ Ιωαννίδη και το πείραγμα του Χουανκάρ

Ο Φώτης Ιωαννίδης, λόγω τραυματισμού στον ώμο δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στην Αυστρία. Έτσι, συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι του.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής ανέβασε ποστ στο Instagram από τις στιγμές χαλάρωσης και αποθεραπείας του. Ενώ ο πρώην συμπαίκτης του, ο Χουάνκαρ, τον… πείραξε με χιουμοριστικό σχόλιό του.

Περισσότερα στο paopantou

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.