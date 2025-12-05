Λογαριασμός
Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Τζαβέλλας

Ο Γιώργος Τζαβέλλας αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό και αφήνει το πόστο του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας στο «τριφύλλι».

Τζαβέλλας

Άλλη μια αλλαγή στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού και άλλη μια αποχώρηση, με τον Γιώργο Τζαβέλλα να βρίσκεται εκτός συλλόγου έπειτα από παρουσία και προσφορά ενάμιση έτους.

Ο άλλοτε διεθνής χαφ, εκτελούσε καθήκοντα διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος μέχρι πρότινος, ωστόσο, η συνεργασία του με τους «πράσινους» ολοκληρώθηκε, όπως έγινε πριν από λίγο καιρό και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Το «διαζύγιο» αναμένεται να επισημοποιηθεί, με τις δύο πλευρές να συζητούν έπειτα απ’ όλες τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα και να παρατηρείται διαφορά φιλοσοφίας.

Πηγή: sport-fm.gr

