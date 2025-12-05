Πάλεψε στην Τουρκία, αλλά κατάρρευσε στην τέταρτη περίοδο ο Πανιώνιος!



Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 101-83 από την Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του Eurocup, σε ένα παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικοί για περίπου 34 λεπτά, αλλά στο τέλος έμειναν από δυνάμεις και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Τούρκων.

Το ματς:

Ξεχώρισε με τρομερή εμφάνιση ο Τσαλμπούρης που σημείωσε 20 πόντους (4/4 τρίποντα), ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Χαντς και Σταρκς με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.Από την πλευρά της Μπεσίκτας οι Μόργαν και Μάθιους ήταν εξαιρετικοί επιθετικά με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα, με τους τους νικητές του αγώνα να ανεβαίνουν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 7-2. Παρέμεινε τελευταίος στο Β' όμιλο με ρεκόρ 1-8 ο Πανιώνιος.Η Μπεσίκτας μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην αναμέτρηση, τρέχοντας ένα 14-2 στα πρώτα τέσσερα λεπτά, με τον Ζίζιτς να σημειώνει έξι πόντους. Ο Πανιώνιος μείωσε στο -8 (20-12) με τον Γουάτσον, ενώ έριξε κι άλλο τη διαφορά με τα δύο σερί τρίποντα του Τσαλμπούρη στο τελευταίο λεπτό (24-20). Ωστόσο, ο Αρσλάν με σουτ τριών πόντων σημείωσε το 27-20 του πρώτου δεκαλέπτου.Οι φιλοξενούμενοι έκαναν εξαιρετική εκκίνηση στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας στον πόντο (28-27) με καυτό Τσαλμπούρη. Μπορεί ο Πανιώνιος να μην έπαιρνε το προβάδισμα, αλλά ήταν κοντά στο σκορ (37-34 στο 15’) με εξαιρετικούς τους Μάθιους και Αρσλάν, όμως, προς το τέλος η Μπεσίκτας πήγε πάλι σε διψήφια νούμερα τη διαφορά (50-38). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε, όπως το φινάλε του πρώτης περιόδου, με εύστοχο τρίποντο του Αρσλάν για το 55-46.Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και πήγαν στο +14 (60-46), όμως, οι «κυανέρυθροι» με τους Χαντς και Τσαλμπούρη ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και δύο λεπτά πριν το φινάλε μείωσαν στο -3 (71-68)! Στο τελευταίο λεπτό ο Ντότσον ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών (73-68), αλλά με καλάθι του Πάπας η διαφορά των δύο ομάδων στο φινάλε της τρίτης περιόδου παρέμεινε στους τρεις πόντους (73-70).Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Ηλία Ζούρου φάνηκε πως έμεινε από δυνάμεις, κάνοντας συνεχόμενα λάθη που επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ξεφύγουν στο σκορ (84-74 στο 34'). Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση, η Μπεσίκτας πήρε... φωτιά και επιθετικά και πήρε στο τέλος τη νίκη με 101-83.27-20, 55-46, 73-70, 101-83

