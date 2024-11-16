Παναθηναϊκός: Το «αψεγάδιαστο» δίδυμο κόντρα στη Βίρτους

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ δύσκολη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και κατάφερε να φτιάξει το ρεκόρ του σε 7-3. Το Τριφύλλι βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας καθώς μετά από 10 αγωνιστικές έχει 7 νίκες από τις οποίες οι 4 είναι εκτός έδρας. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μπορεί να κερδίσει σε κάθε γήπεδο και το αποδεικνύει.

Απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια πολλοί ήταν οι παίκτες που βγήκαν μπροστά. Ναν και Λεσόρ πρωταγωνίστησαν με 20 και 16 πόντους αντίτοιχα όμως εξίσου κοβικοί ήταν οι Σλούκας και Γκραντ.

