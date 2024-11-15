Euroleague: Ατσάλινος Παναθηναϊκός, βούβανε την Μπολόνια

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά στον αγώνα και έμεινα για δύο λεπτά χωρίς πόντο κάνοντας κακές επιθέσεις. Η Βίρτους πήρε προβάδισμα με μία βολή του Κορντινιέ (1-0), με τον Μήτογλου να βάζει το πρώτο εντός πεδιάς για το 1-2. Ο Σενγκέλια απάντησε από μέση απόσταση (3-2), με τον Παπαπέτρου να βάζει το πρώτο τρίποντο της βραδιάς για το 3-5. Ο Ναν πήρε δύο βολές και έβαλε τη μία, με τον Παναθηναϊκό να βγάζει καλές άμυνες στο ποστάρισμα του Σενγκέλια αλλά να δέχεται τρίποντο από αυτόν για το 6-6. Ο Λεσόρ νίκησε τον Ντιουφ στη δύναμη (6-8), με τον Κλάιμπερν να βάζει μακρινό σουτ για το 9-8. Ο Γάλλος σέντερ και ο Ντιουφ αντάλλαξαν καρφώματα (11-10), με τον Λεσόρ να το κάνει ξανά για το 11-12. Ο Ναν έβαλε τρίποντο (13-15) και ο εξαιρετικός Ντιουφ ισοφάρισε σε 15-15. Ο Λεσόρ συνέχισε να σκοράρει συνεχώς (15-17) και ο Ναν μετά από δικό του κλέψιμο και hustle play έγραψε το 15-19. Ο Κλάιμπερν κάρφωσε στη λήξη του δεκαλέπτου για το 18-19.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Κορντινιέ έβαλε ένα ωραίο καλάθι και έβγαλε μία άμυνα (20-19) για τη Βίρτους. Στην επόμενη επίθεση δημιούργησε έξυπνα για τον Ζίζιτς (22-19), με τον Παναθηναϊκό να βγάζει μία καταπληκτική επίθεση που ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Παπαπέτρου για την ισοφάριση σε 22-22. Ο Μπελινέλι πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (24-22), με τον Γιουρτσεβέν να καρφώνει μετά από συνεργασία με τον Σλούκα για το 24-24. Ο Πολονάρα έκανε ένα φοβερό φόλοου κάρφωμα (26-24), με τον Ναν να βάζει τρίποντο και τον Μπελινέλι λέι απ για το 28-27. Ο Σλούκας σκόραρε με τρίποντο, όπως έκανε και ο Ναν, γράφοντας το 30-33. Ο Γκραντ πήρε τη… σκυτάλη από μακριά για το 32-36, ενώ ο Γιουρτσεβέν έκανε τάπα και λέι απ στην άλλη πλευρά για το 32-38. Ο Ναν συνέχισε να σκοράρει διαρκώς και έγραψε το 32-40 με φλόουτερ, με τον Κορντινιέ να δίνει λύση στους γηπεδούχους με τρίποντο (35-40). Ο Γιουρτσεβέν απάντησε και ο Παγιόλα ακολούθησε (38-43), με τον Σλούκα να «πυροβολεί» από τα 6,75μ. επίσης για το 38-46. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε… θάλασσα στο τέλος του ημιχρόνου, αφού δέχθηκε δύο βολές από τον Κλάιμπερν, δεν εξασφάλισε το ριμπάουντ στη χαμένη τρίτη, και αυτό οδήγησε σε τρίποντο του ίδιου για το 43-46.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία βολή του Κλάιμπερν (44-46), ενώ μετά από μία εντυπωσιακή αμυντική ενέργεια του Ναν, ο Σλούκας σκόραρε στο τρανζίσιον για το 44-48. Ο Ναν έβαλε βολές και ο Ζίζιτς χουκ για το 47-50, ενώ ο Παπαπέτρου με το τρίτο του τρίποντο έγραψε το 47-53. Ο Κλάιμπερν έτρεξε στον αιφνιδιασμό και μείωσε με λέι απ (49-53), με τον Μήτογλου να βάζει ένα σημαντικό τρίποντο και να γράφει το 51-56. Ο Σενγκέλια πήρε τρεις βολές μετά από τεχνική ποινή του Ναν (55-56), με πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν πρόβλημα με τα φάουλ. Ο Χουάντσο έδωσε μία λύση με λέι απ μετά από δημιουργία του Οσμάν (55-58), με Κορντινιέ και Λεσόρ να ανταλλάζουν βολές για το 56-60. Ο Κλάιμπερν έβαλε το τελευταίο καλάθι του δεκαλέπτου (58-60), με τον Κορντινιέ να χάνει αμαρκάριστο κάρφωμα στη λήξη.

Στην τελευταία περίοδο ο Γκραντ έβαλε δύο βολές για το 58-62. Ο Σενγκέλια μείωσε με τρίποντο στον πόντο (61-62), με τον Σλούκα να σκοράρει λέι απ για το 61-64. Ο Γεωργιανός μείωσε και πάλι με δύσκολο καλάθι (63-64), ενώ ο Πολονάρα έβαλε μπροστά τη Βίρτους με κάρφωμα (65-64). Ο Ναν σκόραρε από μέση απόσταση (65-66) και ο Χάκετ έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το 68-66. Ο Αμερικανός γκαρντ των πρασίνων έβαλε μία βολή (68-67), με τον Σλούκα να βρίσκει με εντυπωσιακή ασίστ τον Λεσόρ για το 68-69. Ο Γάλλος σέντερ σκόραρε με φόλοου (68-71), με τον Γκραντ να κλέβει και να βάζει μία βολή για το 68-72. Ο Σενγκέλια πήγε στη γραμμή και σκόραρε (70-72), ενώ ισοφάρισε σε 72-72 στο τρανζίσιον. Ο Γκραντ έβαλε απίθανο σουτ πάνω σε άμυνα σε λήξη επίθεσης (72-75), με τον Κορντινιέ να μειώνει σε 74-75 με λέι απ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έβγαλε μόνο του τον Λεσόρ που κάρφωσε για το 74-77. Ο Μπελινέλι έχασε τρίποντο και ο Γκραντ έβαλε δύο βολές (74-79), με τον Κλάιμπερν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 77-79. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και ένα φόλοου του Χουάντσο υπέγραψε το τελικό 82-77.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 43-46. 58-60, 77-82.

