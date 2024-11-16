Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο πιο πιστός «στρατιώτης» του Αταμάν μπήκε και… «καθάρισε» όπως έπρεπε

Ο X-Factor το έκανε ξανά όπως εκείνος ξέρει, γιατί πολύ απλά είναι «εξολοθρευτής»  

Ο Παναθηναϊκός, είχε ως βασικούς πρωταγωνιστές στη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια τους Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα. Ωστόσο η ομάδα του Αταμάν είναι «Ομάδα» με όλη την έννοια και την κρίσιμη στιγμή βρέθηκαν και άλλοι πρωταγωνιστές, που θα ήταν τελείως άδικο να τους πεις «αφανείς ήρωες», γιατί πολύ απλά φάνηκαν και με το παραπάνω!

