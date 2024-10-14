Οι σπουδαίες διακρίσεις συνεχίζονται για έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές όλων των εποχών, τον Μίλτο Τεντόγλου.

Ο Ολυμπιονίκης αλλά και Παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος είναι ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους της World Athletics για τον Αθλητή της Χρονιάς το 2024 στον κόσμο!

Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας για τους κορυφαίους στον στίβο το 2024 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου. Τη σχετική λίστα συνέταξε επιτροπή ειδικών. Έπειτα από ψηφοφορία θα προκύψουν οι δύο φιναλίστ για Άνδρες και Γυναίκες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τεντόγλου είναι μέσα στην τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2024, με τα σπουδαία κατορθώματά του να αναγνωρίζονται από παντού.

Οι υποψήφιοι για τον Αθλητή της Χρονιάς 2024 είναι (με αλφαβητική σειρά):

Ράιαν Κράουζερ, Η.Π.Α

- Ολυμπιονίκης στη σφαιροβολία

- Παγκόσμιος πρωταθλητής σφαιροβολίας κλειστού στίβου

Τζόρνταν Αλεχάνδρο Ντιάθ Φορτούν, Ισπανία

- Ολυμπιονίκης στο τριπλούν

- Παγκόσμιος πρωταθλητής

Μόντο Ντουπλάντις, Σουηδία

- Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ

- Παγκόσμιο ρεκόρ άλματος επί κοντώ

Ίθαν Κάτζμπεργκ, Καναδάς

- Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία

- Παγκόσμιος πρωταθλητής

Μιλτιάδης Τεντόγλου, Ελλάδα

- Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος

- Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος κλειστού στίβου

Οι υποψήφιες για τη Αθλήτρια της Χρονιάς 2024 είναι (με αλφαβητική σειρά):

Βάλαρι Άλμαν, ΗΠΑ

- Ολυμπιονίκης της δισκοβολίας

- Πρωταθλήτρια δισκοβολίας στο Diamond League

Τάρα Ντέιβις - Η.Π.Α

- Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος

- Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο άλμα εις μήκος κλειστού στίβου

Νίνα Κένεντι, Αυστραλία

- Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ

- Πρωταθλήτρια του Diamond League στο επί κοντώ

Γιαροσλάβα Μαχούτσιχ, Ουκρανία

- Ολυμπιονίκης στο άλμα εις ύψος

- Παγκόσμιο ρεκόρ άλματος εις ύψος

Ναφισάτου Τιάμ, Βέλγιο

- Ολυμπιονίκης του επτάθλου

- Παγκόσμια πρωταθλήτρια

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.