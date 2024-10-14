Παναθηναϊκός: Του ταιριάζει η Κρήτη του Σπόραρ

Ο Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής πριν από τη διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες, εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει σημαντικό ρόλο για τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα μετά την απουσία του Φώτη Ιωαννίδη. Στα τελευταία ματς του “τριφυλλιού”, με την Μπράτς και τον Ολυμπιακό, ο Σπόραρ ήταν μέρος των επιλογών του Ντιέγκο Αλόνσο, αλλά η ψυχολογική του κατάσταση δεν ήταν ποτέ στα καλύτερά της λόγω της αποτυχημένης μεταγραφής του το καλοκαίρι στη Σλόβαν Μπρατισλάβα.

