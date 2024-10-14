Άρης: Κινείται για την αγορά του Σιφουέντες από τη Ρέιντζερς

Ο Χοσέ Σιφουέντες αποτελεί μία από τις αποκαλύψεις της φετινής Stoiximan Super League. Ο Άρης έχει χτυπήσει… λίρα εκατό με τον δανεισμό του από τη Ρέιντζερς και θέλει πλέον να τον «δέσει» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες πληροφορίες, οι άνθρωποι του Άρη ξεκίνησαν συζητήσεις με τον σύλλογο από τη Σκωτία. Ο 25χρονος χαφ από το Εκουαδόρ έχει αποκτηθεί ως δανεικός και στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει και ρήτρα αγοράς του.

Το ποσό δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά ο Θόδωρος Καρυπίδης βρίσκεται ήδη σε επαφές με τη Ρέιντζερς και θέλει να κλείσει το deal όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Ο Σιφουέντες μετρά επτά ματς στη Stoiximan Super League, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ μαζί με Μόντσου και Μανού Γκαρθία έχουν ήδη προλάβει να δέσουν και να αποτελέσουν μία από τις κορυφαίες τριάδες στον άξονα στη σεζόν.

