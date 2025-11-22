Σοκ στη Μπενφίκα… Όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ ο επικεφαλής των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, «Ντιάμπος Βερμέλχος» βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο Σέρτζιο Καετάνο ήταν στο αυτοκίνητό του σε χώρο κοντά στο «Ντα Λουζ», το γήπεδο της ομάδας, όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Το πτώμα του βρέθηκε μετά από αναζήτηση που έγινε καθώς η οικογένειά του είχε ενημερώσει τις Αρχές για την εξαφάνισή του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να βρεθεί ο ένοχος.

Η Μπενφίκα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια.

«Η ακλόνητη αφοσίωσή του στον σύλλογο θα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της υποστήριξης προς την Μπενφίκα», αναφέρει αυτή.

