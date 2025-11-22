Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή του ΠΑΟΚ στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, όπου αύριο υποδέχεται την Κηφισιά για το πρωτάθλημα, την Πέμπτη παίζει με την Μπραν ξανά στην Τούμπα για το Europa League και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Οι Θεσσαλονικείς, πριν από τη διακοπή, ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, πριν από το νέο σερί σημαντικών και απαιτητικών αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το κακό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πως ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προστέθηκε χθες στο «ασπρόμαυρο» ιατρικό δελτίο.

Συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος απουσίαζε από την πρώτη εβδομάδα προπονήσεων, λόγω της κλήσης του στην εθνική του ομάδα, ταλαιπωρείται από ίωση. Ο διεθνής άσος έμεινε εκτός προπόνησης χθες (22/11) και η συμμετοχή στο επερχόμενο ματς κρίνεται αμφίβολη.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει τη θλάση που υπέστη στον τελευταίο αγώνα της ομάδας, και να επιστρέψει στις υπηρεσίες του Ρουμάνο προπονητή.

Τέλος, ο Μαντί Καμαρά παραμένει ακόμη στα «πιτς» και υποβάλλεται καθημερινά σε θεραπεία.

