Στα δικαστήρια οδηγεί την Φενέρμπαχτσε η Warner Bros. Η γνωστή αμερικανική εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών κατέθεσε μήνυση στην τουρκική ομάδα για την αναφορά του «Χάρι Πότερ» που έχει κάνει σε αναρτήσεις της για τον Κερέμ Ακτούρκογλου.

Ο άσος της τουρκικής ομάδας φέρει τα τελευταία χρόνια το παρατσούκλι «Χάρι Πότερ» ή «Πότερ» από την γνωστή σειρά ταινιών βασισμένη στα βιβλία της Ρόουλινγκ. Ο λόγος για το παρατσούκλι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να πανηγυρίζει τα γκολ που πετυχαίνει, στον οποίο μιμείται τον «νεαρό μάγο» των βιβλίων.

Καθώς δεν έχει δικαιώματα χρήσης για κάτι τέτοιο η τουρκική ομάδα έλαβε την σχετική ειδοποίηση για την νομική… κίνηση της Αμερικανικής εταιρείας.

Πλέον, αναμένουμε εξελίξεις με την εταιρεία να ζητά χρήματα για το γεγονός αυτό από την τουρκική ομάδα.

