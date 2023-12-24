Παναθηναϊκός: Τι κερδίζει το Τριφύλλι με την επιστροφή του Παπαπέτρου

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει ακόμα πλήρης μέσα στη σεζόν και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Μετά την επιστροφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναμένεται να μπει και πάλι από τις αρχές του νέου έτους με την αποθερπεία του να πηγαίνει αρκετά καλά.

Η απουσία του Έλληνα φόργουορντ έγινε αισθητή, παρόλο που ο Μάριους Γκριγκόνις υπερέβαλλε εαυτόν και έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Λιθουανός δεν είναι καθαρό… τριάρι όμως έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά σε αυτή τη θέση. Η επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου όμως θα βάλει νέα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τα οποία θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό.

