Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τι κερδίζει το Τριφύλλι με την επιστροφή του Παπαπέτρου

Ο Έλληνας φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ μετά τον τραυματισμό του στις αρχές του νέου έτους  

ιωάννης Παπαπέτρου

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει ακόμα πλήρης μέσα στη σεζόν και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους. Μετά την επιστροφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναμένεται να μπει και πάλι από τις αρχές του νέου έτους με την αποθερπεία του να πηγαίνει αρκετά καλά.

Η απουσία του Έλληνα φόργουορντ έγινε αισθητή, παρόλο που ο Μάριους Γκριγκόνις υπερέβαλλε εαυτόν και έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Ο Λιθουανός δεν είναι καθαρό… τριάρι όμως έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά σε αυτή τη θέση. Η επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου όμως θα βάλει νέα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τα οποία θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟ μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark