Παναθηναϊκός: Οι Top 10 εμφανίσεις εκτός έδρας μέσα στο 2023

Ο Παναθηναίκος αποχαιρέτα το 2023 με 15 εκτός έδρας νίκες μέσα στο ημερολογιακά ετός ελπίζοντάς το 2024, να του φέρει περισσότερες και φυσικά να πέτυχει να καταφέρει τον στόχο του, κατακτώντας το πολυπόθητο πρωτάθλημα μετά από 14 χρονιά δίνοντας χαρά στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στους φίλαθλους της ομάδας.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κι έπειτα από απίθανη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μαρσέιγ με 5-3 στα πέναλτι το «τριφύλλι» εξασφάλισε την θέση του στα play off του Champions League. Ήρωας της αναμέτρησης για τους «πράσινους» δεν ήταν άλλος από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τις επεμβάσεις του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.