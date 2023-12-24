Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Οι Top 10 εμφανίσεις εκτός έδρας μέσα στο 2023

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στο σερί των δύο ηττών σε Ευρώπη και πρωτάθλημα με την νίκη απέναντι στο Βόλο  

παναθηναικός

Ο Παναθηναίκος αποχαιρέτα το 2023 με 15 εκτός έδρας νίκες μέσα στο ημερολογιακά ετός ελπίζοντάς το 2024, να του φέρει περισσότερες και φυσικά να πέτυχει να καταφέρει τον στόχο του, κατακτώντας το πολυπόθητο πρωτάθλημα μετά από 14 χρονιά δίνοντας χαρά στους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στους φίλαθλους της ομάδας. 

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κι έπειτα από απίθανη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μαρσέιγ με 5-3 στα πέναλτι το «τριφύλλι» εξασφάλισε την θέση του στα play off του Champions League. Ήρωας της αναμέτρησης για τους «πράσινους» δεν ήταν άλλος από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, με τις επεμβάσεις του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark