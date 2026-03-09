Ένα από τα πιο απρόσμενα –και χιουμοριστικά– στιγμιότυπα της σεζόν στην Τσεχία σημειώθηκε στο παιχνίδι Μποέμιανς-Σλόβαν Λίμπερετς για την 25η αγωνιστική της Chance Liga, με πρωταγωνιστή τον Τομάς Κούμπεκ.

Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ο έμπειρος τερματοφύλακας της Σλόβαν επιχείρησε να απομακρύνει τη μπάλα μετά από επικίνδυνη φάση που μπορούσε να εξελιχθεί σε κόρνερ. Ωστόσο, το «καθάρισμά» του ήταν τόσο δυνατό και άστοχο, που η μπάλα κατέληξε σε μπαλκόνι ενός από τα γύρω σπίτια του γηπέδου, προκαλώντας γέλια στις εξέδρες και… έκρηξη στα social media.

Το βίντεο του ιδιαίτερου αυτού στιγμιότυπου έγινε γρήγορα viral, κυρίως στην πλατφόρμα X, με διεθνείς λογαριασμούς να το αναπαράγουν, φέρνοντας –έστω και με αυτόν τον τρόπο– τη Chance Liga στο παγκόσμιο προσκήνιο.

O jedinou trefu prvního poločasu v zápase Bohemky s Libercem se postaral Tomáš Koubek.😍pic.twitter.com/D6wIYec48g — Sporťák (@SportakCZ) March 7, 2026

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), αν και δεν έλειψαν οι φάσεις και η ένταση. Οι γηπεδούχοι Μποέμιανς είχαν καλύτερη εικόνα στο πρώτο μέρος, όμως ο Κούμπεκ κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σλόβαν βρήκε δίχτυα με τον Χόντους, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Το παιχνίδι στιγματίστηκε και από δύο αποβολές, με τον Γιαν Ματούσεκ να αποβάλλεται πρώτος και τον Σόλιου να αφήνει και εκείνος την ομάδα του με δέκα παίκτες λίγο αργότερα.

Παρά το «στείρο» αποτέλεσμα, ο βαθμός θεωρείται πιο πολύτιμος για τη Μποέμιανς, ενώ η Σλόβαν Λίμπερετς συνεχίζει να προβληματίζει μετά το δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν, υποχωρώντας στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

