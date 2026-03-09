Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της μη επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα το 2023, μετά τις αποκαλύψεις του Τσάβι και την τοποθέτηση από το περιβάλλον του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη-«βόμβα» του πρώην προπονητή των Καταλανών, άνθρωποι από το στρατόπεδο του Μέσι ξεκαθάρισαν πως ο 36χρονος γνωρίζει τα όσα ειπώθηκαν και επιβεβαιώνει πλήρως την εκδοχή του Τσάβι σχετικά με τον ρόλο του Ζοάν Λαπόρτα.

«Η αλήθεια αρχίζει να βγαίνει σιγά-σιγά και υπάρχουν ακόμη περισσότερα που θα αποκαλυφθούν», ανέφεραν χαρακτηριστικά, δίνοντας συνέχεια στο θρίλερ που είχε συγκλονίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Τσάβι είχε υποστηρίξει πως η επιστροφή του Μέσι στη Βαρκελώνη μετά το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν ουσιαστικά συμφωνημένη, με επαφές να έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 2023 και με την έγκριση της La Liga. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα φέρεται να «πέταξε στα σκουπίδια» τη συμφωνία, μπλοκάροντας τη μεταγραφή για λόγους που –κατά τον ίδιο– δεν είχαν να κάνουν με οικονομικά ή κανονιστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Τσάβι, ο Μέσι είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα μιας τελευταίας «παράστασης» στο «Καμπ Νόου», όμως τελικά κατέληξε στην Ίντερ Μαϊάμι μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο ίδιος ο Καταλανός τεχνικός παραδέχθηκε πως η υπόθεση επηρέασε τη σχέση του με τον Αργεντινό, καθώς για ένα διάστημα ο Μέσι πίστευε πως ήταν μέρος της αποτυχίας της επιστροφής.

Η τοποθέτηση από το περιβάλλον του Μέσι ενισχύει τη θέση του Τσάβι και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ευθύνες της διοίκησης Λαπόρτα, σε μια περίοδο που το κλαμπ βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά.

