Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αναμέτρηση με την Σάμσουνσπορ, έτοιμος και ο Τετέ για να βοηθήσει όπως μπορεί το «τριφύλλι»!

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού (21/08) ματς με τους Τούρκους στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Προέρχεστε από μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Τι παραπάνω χρειάζεται να κάνετε ώστε να έρθει η πρόκριση και κόντρα στην Σαμσουνσπόρ;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Βέβαια αυτή πέρασε, οπότε κοιτάμε τον αυριανό αγώνα. Έχουμε προετοιμαστεί για τον συγκεκριμένο αντίπαλο, κάναμε μια καλή εβδομάδα και προσβλέπω σε ένα ωραίο παιχνίδι αύριο».

Ο Παναθηναϊκός σε τέσσερα παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις μια φορά. Είσαι ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στην επιθετική γραμμή. Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που φταίει και η ομάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα;

«Ξέρουμε πράγματι ότι δεν έχουμε σημειώσει πολλά γκολ. Αν και ο στόχος μας είναι αυτός, να είμαστε επιθετικοί, να σκοράρουμε. Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Είμαστε καλά οργανωμένοι, μια συμπαγής ομάδα, με πίστη και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έναν καλό αγώνα».

