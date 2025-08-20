Ακόμη μία μεταγραφή για τον Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με τον Ντάνι Φερνάντεθ, με τον Ισπανό δεξιό μπακ να υπογράφει στην ομάδα της Τρίπολης.

Θα αποτελέσει τον δεύτερο δεξιό μπακ της ομάδας, συνθέτοντας ένα ισχυρό δίδυμο με τον Νικολάι Άλχο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Ισπανία, Daniel Fernandez Fernandez.

Ο ποδοσφαιριστής, Daniel Fernandez Fernandez εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Daniel γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1997 στην πόλη Madrid της Ισπανίας και αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το Νο72 για τη φανέλα του.

Ο Daniel έχει αγωνιστεί στις Ακαδημίες της Valdemoro, της Getafe, της Leganes και για τρία χρόνια στις Ακαδημίες της Real Madrid. Έχει επίσης 33 συμμετοχές με την Β' Ομάδα της Real Madrid και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, με την ρωσική Khimki.

