Παναθηναϊκός: «Aυτά απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με Ρενάτο Σάντσες»

To όνομα του Ρενάτο Σάντσες είναι αυτό που παίζει πολύ δυνατά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού το τελευταίο 24ωρο, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το «τριφύλλι» χωρίς να έχει συμφωνήσει ακόμη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το εγχώριο ρεπορτάζ.



Η A Bola, σε σημερινό της δημοσίευμα, επανέρχεται επ' αυτού του θέματος, απαριθμώντας τις λεπτομέρειες που έχουν απομείνει ώστε να υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.



Η ιστοσελίδα της ιβηρικής λοιπόν αναφέρει αρχικά ότι ο ίδιος ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, προτιμά να αγωνιστεί στην Αθήνα παρά στην Τράμπζονσπορ και συμπληρώνει ότι η Παρί είναι διατεθειμένη να τον δώσει δανεικό.



Ωστόσο υπογραμμίζει αρχικά ότι για να επέλθει η συμφωνία μεταξύ Σάντσες και Παναθηναϊκού, θα πρέπει αρχικά να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό του δανεισμού και το ποσό που θα πρέπει να καλύψουν οι «πράσινοι», ενώ ως δεύτερη «εκκρεμότητα» παρουσιάζεται το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων και το ιστορικό του ποδοσφαιριστή.

