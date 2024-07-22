NBA: Ανανέωσαν και με Χάουζερ οι Σέλτικς, έχουν το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας

Μετά τους Τζέισον Τέιτουμ (315 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια) και Ντέρικ Γουάιτ (125 εκατ. δολάρια για τέσσερα χρόνια), οι Σέλτικς έδεσαν με επέκταση και τον Σαμ Χάουζερ. O 26χρονος σουτέρ, που είχε 9 πόντους με 42,4% στα τρίποντα την περασμένη περίοδο, υπέγραψε για τέσσερα επιπλέον χρόνια για 45 εκατ. δολάρια.



Πλέον μετά και αυτή τη συμφωνία το κόστος του ρόστερ των Σέλτικς για το 2025/26 θα φτάσει τα 225 εκατ. δολάρια και η ομάδα θα πρέπει να πληρώσει άλλα 210 εκατ. δολάρια σε φόρο πολυτελείας. Μάλιστα, επειδή η ομάδα της Βοστώνης θα περάσει το σχετικό όριο για δεύτερη συνεχή σεζόν, δεν θα μπορεί να ανταλλάξει τις επιλογές της στο ντραφτ για το 2032 και το 2033.

Πρόκειται για το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού θα ξεπεράσει και το τωρινό των Σανς, οι οποίοι θα δώσουν σε μισθούς και φόρο πολυτελείας 432 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.