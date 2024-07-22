Κληρώνει σήμερα για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Μπορεί ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ να μην έχουν δώσει ακόμα τα ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο σε Champions, Europa & Conference League αντίστοιχα, ωστόσο σήμερα θα μάθουν τους αντιπάλους τους σε περίπτωση πρόκρισης – ή και αποκλεισμού, για Θεσσαλονικείς και «τριφύλλι».



Η αρχή γίνεται στις 13:00, με τους πρωταθλητές να μπαίνουν στην κληρωτίδα του 3ου προκριματικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως ισχυροί μαζί με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Οιτης ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου θα βγουν από τα εξής ζευγάρια:Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία)Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία)Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Ν. Φερόε)Πανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Πετροκούμπ (Μολδαβία)θα πάρει τη σκυτάλη η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί οεάν αποκλειστεί από την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Συγκεκριμένα, θα μπει ως αδύναμος με τον συντελεστή των Βόσνιων στο μονοπάτι των πρωταθλητών και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο από κάποιο άλλο ζευγάρι των προκριματικών του Champions League.Τααπό τα οποία θα προκύψουν οι πιθανοί αντίπαλοι είναι τα εξής:Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Ν. Φερόε)Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)Λίνκολν (Γιβραλτάρ)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Δε Νιου Σεντς (Ουαλία)Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-RFS (Λετονία)Στην εν λόγω κλήρωση αλλά στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών θα μπει και ο, που θα είναι ανίσχυρος και θα μάθει τον αντίπαλό του σε περίπτωση που αποκλείσει την Μπότεφ Πλόβντιβ.Νικητής Άγιαξ (Ολλανδία)-Βοϊβοντίνα (Σερβία)Νικητής Μπράγκα (Πορτογαλία)-Μακάμπι Πετάχ Τίκβα (Ισραήλ)Νικητής Μόλντε (Νορβηγία)-Σίλκεμποργκ (Δανία)Ηττημένος Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία)-Παρτίζαν (Σερβία)Νικητής Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία)-Έλφσμποργκ (Σουηδία)Νικητής Βίσλα Κρακοβίας (Πολωνία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)αναμένεται να λάβει χώρα η τρίτη και τελευταία κλήρωση της ημέρας, εκείνη του 3ου προκριματικού γύρο του Conference League.Στην κληρωτίδα θα μπει και το ζευγάρι τουμε την Μπότεφ, καθώς όποιος αποκλειστεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός από τα παρακάτω ζευγάρια:Μπρούνο’ς Μάγκπαϊς (Γιβραλτάρ)-Κοπεγχάγη (Δανία)Γάνδη (Βέλγιο)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)Μπασακσεχίρ (Τουρκία)-Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)Κλουζ (Ρουμανία)-Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία)Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-Κέρναφον Τάουν (Ουαλία)Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Τσέρνο Μόρε (Βουλγαρία)Τζουργκάρντεν (Σουηδία)-Προγκρες Νίντερκον (Λουξεμβούργο)Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπραν (Νορβηγία)Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)Ζάλγκιρις (Λιθουανία)-Πάφος (Κύπρος)Φλοριάνα (Μάλτα)-Γκιμαράες (Πορτογαλία)Μιλσάμι (Μολδαβία)-Αστάνα (Καζακστάν)Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)Ολύμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) - Πολισία Ζίτομιρ (Ουκρανία)Ντνίπρο (Ουκρανία)-Πούσκας Ακαντέμια (Ουγγαρία)Κουόπιο (Φινλανδία)-Τρόμσο (Νορβηγία)Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Μπράβο (Σλοβενία)Μάριμπορ (Σλοβενία)-Κραϊόβα (Ρουμανία)Χάιντουκ (Κροατία)-ΗΒ Τόρσαβν (Φερόε)Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο)Όσιγεκ (Κροατία)-Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)-Χάκεν (Σουηδία)Σαράγεβο (Βοσνία)-Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία)Πακς (Ουγγαρία)-ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)Φυσικά, στην κλήρωση αυτή θα μπει και η, που θα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει σε μία μονάχα διαδικασία – αφού σε περίπτωση αποκλεισμού, δεν συνεχίζει κάπου και μένει εκτός Ευρώπης.Η –ισχυρή- Ένωση λοιπόν θα μάθει τι την περιμένει εάν ξεπεράσει την Ίντερ Κλουμπ ντ’ Εσκάλες, με τον αντίπαλό της να προκύπει από τα εξής ζευγάρια:Νικητής Ίλβες (Φινλανδία)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)Νικητής ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο)Νικητής Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία)-Αραράτ (Αρμενία)Νικητής Σεντ Πάτρικ’ς (Ιρλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενσταϊν)Νικητής Ζίρα (Αζερμπαϊτζάν)-Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)Νικητής Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Τομπόλ Κοστανάι (Καζακστάν)Νικητής Σουμκαγίτ (Αζερμπαϊτζάν)-Φέχερβαρ (Ουγγαρία)Νικητής Μλάντα Μπόλεσλαβ (Τσεχία)-Τρανς Ίνβεστ (Λιθουανία)Ηττημένος Κιλμάρνοκ (Σκωτία)-Σερκλ Μπριζ (Βέλγιο)Νικητής Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία)-Ουράρτου (Αρμενία)Νικητής Βαλούρ (Ισλανδία)-Σεντ Μίρεν (Σκωτία)Νικητής Μπρόντμπι (Δανία)-Λιάπι (Κόσοβο)Νικητής Ζυρίχη (Ελβετία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία)Νικητής Ιμπέρια 1999 (Γεωργία)-Παρτιζάνι (Αλβανία)Ηττημένος Μόλντε (Νορβηγία)-Σίλκεμποργκ (Δανία)Ηττημένος Μπράγκα (Πορτογαλία)-Μακάμπι Πετάχ Τίκβα (Ισραήλ)Ηττημένος Άγιαξ (Ολλανδία)-Βοϊβοντίνα (Σερβία)Νικητής Ραντνίτσκι (Σερβία)-Μόρναρ (Μαυροβούνιο)Ηττημένος Βίσλα Κρακοβίας (Πολωνία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)Νικητής Στιάρναν (Ισλανδία)-Πάιντε Λινάμεσκοντ (Εσθονία)Ηττημένος Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία)-Έλφσμποργκ (Σουηδία)Ηττημένος Κορβινούλ Χουνεντοάρα (Ρουμανία)-Ριέκα (Κροατία)Ηττημένος Ρουζόμπεροκ (Σλοβακία -Τράμπζονσπορ (Τουρκία)Νικητής Κλίφτονβιλ (Βόρεια Ιρλανδία)-Άουντα (Λετονία)Νικητής Νόα (Αρμενία)-Σλιέμα Γουόντερερς (Μάλτα)Σημειώνεται πως κατά τις πρωινές ώρες θα υπάρξει δεδομέναστο Conference League, ενώ ενδεχομένως να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στις άλλες δύο διοργανώσεις.

